Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Metro Ne Kadar Sürer…
Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi, başta Ankaralılar olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan pek çok vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin merkezine çok yakın bir şekilde konumlanmış olan Ankara Şehir Hastanesine metro ile nasıl gideceğiniz merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi, başta Ankaralılar olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan pek çok vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin merkezine çok yakın bir şekilde konumlanmış olan Ankara Şehir Hastanesi, şehir dışından gelen vatandaşların da kolaylıkla ulaşabileceği bir bölgede yer alıyor. Öte yandan Ankara Şehir Hastanesi’ne yakın bir noktada yer alan metro istasyonu da bulunuyor! Peki, Ankara Şehir Hastanesi’ne metro ile nasıl gidilir? Ankara Şehir Hastanesi hangi metro durağı? Ankara Şehir Hastanesi’ne gitmek ne kadar sürer? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 10:13 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.