Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Metro Ne Kadar Sürer…

Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi, başta Ankaralılar olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan pek çok vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin merkezine çok yakın bir şekilde konumlanmış olan Ankara Şehir Hastanesi, şehir dışından gelen vatandaşların da kolaylıkla ulaşabileceği bir bölgede yer alıyor. Öte yandan Ankara Şehir Hastanesi’ne yakın bir noktada yer alan metro istasyonu da bulunuyor! Peki, Ankara Şehir Hastanesi’ne metro ile nasıl gidilir? Ankara Şehir Hastanesi hangi metro durağı? Ankara Şehir Hastanesi’ne gitmek ne kadar sürer? İşte, detaylar…

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