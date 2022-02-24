Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a Şok Mesaj! Gelinlik Provalarına Başlamıştı; Son Paylaşım Milyonları Delirtti! “Yok Artık”

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle büyük alkış toplamayı başarmıştı. Her bölümde seyirciye bir adım daha yaklaşan Demet Özdemir, o dönemler Oğuzhan Koç’la aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yılın ilk aşklarından olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti geçtiğimiz haftalarda evlenmeye karar vermişti. Peki, Demet Özdemir, nasıl bir paylaşımda bulundu? İşte merak edilen tüm detaylar…

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