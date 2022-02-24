Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a Şok Mesaj! Gelinlik Provalarına Başlamıştı; Son Paylaşım Milyonları Delirtti! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den, sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme geldi! 5 kişinin arasından Oğuzhan Koç’a seslenen Demet Özdemir, yürekleri hoplattı! Gelinlik provalarına başladığına dair iddialarla gündeme gelen Demet Özdemir’den gelen son paylaşım milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o paylaşım…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle büyük alkış toplamayı başarmıştı. Her bölümde seyirciye bir adım daha yaklaşan Demet Özdemir, o dönemler Oğuzhan Koç’la aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yılın ilk aşklarından olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti geçtiğimiz haftalarda evlenmeye karar vermişti. Peki, Demet Özdemir, nasıl bir paylaşımda bulundu? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.