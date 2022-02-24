Ankara Bahçelievler’e Metro İle Nasıl Gidilir? Bahçelievler'e Hangi Metro Gider Ankara? İşte Ankara Metro Durak İsimleri…

Ankara’nın en hareketli noktalarından biri olan Bahçelievler, yediden yetmişe her kesme hitap edecek mekanlar barındırıyor. Bu nedenle gün içerisinde pek çok başkentlinin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Bahçelievler semti oldukça merkezi olan bir konumda da yer alıyor. Öte yandan Bahçelievler’e gitmek için kısa bir metro yolculuğu yeterli oluyor. Peki, Ankara Bahçelievler’e metro ile nasıl gidilir? Bahçelievler'e hangi metro gider Ankara? İşte Ankara metro durak isimleri…

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