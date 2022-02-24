- 24 Şub 2022 - 10:17 G: 24 Şub 2022 - 10:23

Ankara Bahçelievler’e Metro İle Nasıl Gidilir? Bahçelievler'e Hangi Metro Gider Ankara? İşte Ankara Metro Durak İsimleri…

Ankara’nın en hareketli noktalarından biri olan Bahçelievler, yediden yetmişe her kesme hitap edecek mekanlar barındırıyor. Bu nedenle gün içerisinde pek çok başkentlinin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Bahçelievler semti oldukça merkezi olan bir konumda da yer alıyor. Sizde Bahçelievler semtine metro ile nasıl gidilir sorusuna cevap arıyorsanız işte detaylar...

Ankara’nın en hareketli noktalarından biri olan Bahçelievler, yediden yetmişe her kesme hitap edecek mekanlar barındırıyor. Bu nedenle gün içerisinde pek çok başkentlinin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Bahçelievler semti oldukça merkezi olan bir konumda da yer alıyor. Öte yandan Bahçelievler’e gitmek için kısa bir metro yolculuğu yeterli oluyor. Peki, Ankara Bahçelievler’e metro ile nasıl gidilir? Bahçelievler'e hangi metro gider Ankara? İşte Ankara metro durak isimleri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Şub 2022 - 10:17 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer… mask
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer…
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede? mask
Ankarada Nerede Hayvanat Bahcesi Var? Ankara'nın en iyi Hayvanat Bahçesi Nerede 2021? AOÇ, Keçiören Ve Sincan Hayvanat Bahçeleri Nerede?
Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu VİRAL oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil' mask
Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu VİRAL oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil'
Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İsteği Şok Etti: ‘7 TL Olsun’  mask
Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İsteği Şok Etti: ‘7 TL Olsun’ 
Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Şehir Hastanesine Hangi Durak, Otobüs Metro Gider? mask
Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Şehir Hastanesine Hangi Durak, Otobüs Metro Gider?
Ankara Şehir Hastanesi'ne Kızılay Ve Sıhhiye’den Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesine Dolmuşla Nasıl Gidilir? İşte Metro Ve Ego Detayları... mask
Ankara Şehir Hastanesi'ne Kızılay Ve Sıhhiye’den Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesine Dolmuşla Nasıl Gidilir? İşte Metro Ve Ego Detayları...
LPG Ankara'da Ne Kadar Oldu? LPG Gaz Kaç TL 2022? İşte Ankara'da Opet, İpragaz, Shell LPG Fiyatları... mask
LPG Ankara'da Ne Kadar Oldu? LPG Gaz Kaç TL 2022? İşte Ankara'da Opet, İpragaz, Shell LPG Fiyatları...
Ankara'da Şubat 2022 Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Benzin Ve Motorin Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022? Bir Depo Kaç TL'ye Doluyor? mask
Ankara'da Şubat 2022 Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Benzin Ve Motorin Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022? Bir Depo Kaç TL'ye Doluyor?
Ankara Sincan'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları mask
Ankara Sincan'nın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 10. İlçesi Sincan Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
Ankara Altındağ'ın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Altındağ Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları mask
Ankara Altındağ'ın 2022 nüfusu Kaç Oldu? Ankara'nın En Kalabalık 13. İlçesi Altındağ Oldu? İşte Ankara ilçe nüfusları
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? KKTC Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? KKTC Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?
Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İsteği Şok Etti: ‘7 TL Olsun’  mask
Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İsteği Şok Etti: ‘7 TL Olsun’ 
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak?
Ankara'da Varis Tedavisi Yapan Devlet Hastaneleri Hangileri? Devlet Hastanelerinde Varis Tedavisi Var Mı? Varis Tedavisi Kaç Ay Sürer? mask
Ankara'da Varis Tedavisi Yapan Devlet Hastaneleri Hangileri? Devlet Hastanelerinde Varis Tedavisi Var Mı? Varis Tedavisi Kaç Ay Sürer?
LPG Ankara'da Ne Kadar Oldu? LPG Gaz Kaç TL 2022? İşte Ankara'da Opet, İpragaz, Shell LPG Fiyatları... mask
LPG Ankara'da Ne Kadar Oldu? LPG Gaz Kaç TL 2022? İşte Ankara'da Opet, İpragaz, Shell LPG Fiyatları...
LÖSEV – LÖSANTE Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir? Lösante Hastanesinde Hangi Bölümler Var? Lösante Özel Mi Devlet Mi? mask
LÖSEV – LÖSANTE Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi Ankara'da Nerede, Nasıl Gidilir? Lösante Hastanesinde Hangi Bölümler Var? Lösante Özel Mi Devlet Mi?
Ankara'da Şubat 2022 Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Benzin Ve Motorin Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022? Bir Depo Kaç TL'ye Doluyor? mask
Ankara'da Şubat 2022 Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Benzin Ve Motorin Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022? Bir Depo Kaç TL'ye Doluyor?
Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Şehir Hastanesine Hangi Durak, Otobüs Metro Gider? mask
Ankara Şehir Hastanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Semtte? Ankara Şehir Hastanesine Hangi Durak, Otobüs Metro Gider?
Ankara Şehir Hastanesi'ne Kızılay Ve Sıhhiye’den Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesine Dolmuşla Nasıl Gidilir? İşte Metro Ve Ego Detayları... mask
Ankara Şehir Hastanesi'ne Kızılay Ve Sıhhiye’den Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesine Dolmuşla Nasıl Gidilir? İşte Metro Ve Ego Detayları...
Ankara İş Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! İş Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi mask
Ankara İş Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! İş Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer… mask
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer…
24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Şubat 2022 Salı Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Şubat 2022 Salı Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? KKTC Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? KKTC Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir? mask
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir?
Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu VİRAL oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil' mask
Ankara'da Fiyat Denetlemesi Yapan Zabıtanın videosu VİRAL oldu! 'Fakir Açken Zengine Rahat Yok, Kimse Devletten Büyük Değil'
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer… mask
Ankara Şehir Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Metro Durağı? Ne Kadar Sürer…
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a Şok Mesaj! Gelinlik Provalarına Başlamıştı; Son Paylaşım Milyonları Delirtti! “Yok Artık” mask
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a Şok Mesaj! Gelinlik Provalarına Başlamıştı; Son Paylaşım Milyonları Delirtti! “Yok Artık”
Survivor’da Elenen İsim Göbek Attırdı! O İsim Gözyaşlarına Boğuldu, Milyonlar Halaya Girdi! “Acun Bile Rahatlamıştır!” Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Survivor’da Elenen İsim Göbek Attırdı! O İsim Gözyaşlarına Boğuldu, Milyonlar Halaya Girdi! “Acun Bile Rahatlamıştır!” Sosyal Medya Yıkılıyor…
24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status