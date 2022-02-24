ATO’ya Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Ticaret Odası Hangi Metro Durağı? Metro Ne Kadar Sürer…

Ankara'da etkinlikte bulunan ticari kurumlardan biri olan Ankara Ticaret Odası, kısa adıyla ATO, pek çok ticari kuruluşun gün içerisinde ziyaret ettiği adreslerden biri oluyor. Ankara’nın merkezi sağılabilecek noktalarından birinde yer alan ATO’ya metro ile gitmek de gelişen başkent ulaşım ağından mümkün hale gelmiş bulunuyor. Öte yandan yakın zamanda ATO’ya gidecek olan vatandaşlar, hangi metro durağında inmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, ATO’ya metro ile nasıl gidilir? Ankara Ticaret Odası hangi metro durağı? Ankara Ticaret Odası’na gitmek ne kadar sürer? İşte, detaylar…

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