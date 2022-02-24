Survivor Ayşe Geldiği Gibi Geri Dönüyor! İsyanı Bastı, Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı! Kralını Tanımadı; Ezdi Geçti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a yeniden gelen Ayşe Yüksel, geldiği gibi geri dönüyor! Pılını pırtını toplayan Ayşe Yüksel, soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldı. Kralını tanımayan Ayşe Yüksel; herkesi ezdi geçti! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Ayşe Yüksel’in sosyal medyayı sallayan o sözleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına birkaç bölüm önce yarışmaya giren Ayşe Yüksel, gündeme bomba gibi düştü. Herkesi sıcak karşılayan ve gelen yedeklere seçme sırası veren tüm takımlarda Ayşe Yüksel’in gelişiyle kurallar resmen değişti! Bunun üzerine Ayşe Yüksel çok fena patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.