- 24 Şub 2022 - 10:28 G: 24 Şub 2022 - 10:41

Survivor Ayşe Geldiği Gibi Geri Dönüyor! İsyanı Bastı, Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı! Kralını Tanımadı; Ezdi Geçti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a yeniden gelen Ayşe Yüksel, geldiği gibi geri dönüyor! Pılını pırtını toplayan Ayşe Yüksel, soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldı. Kralını tanımayan Ayşe Yüksel; herkesi ezdi geçti! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Ayşe Yüksel’in sosyal medyayı sallayan o sözleri…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına birkaç bölüm önce yarışmaya giren Ayşe Yüksel, gündeme bomba gibi düştü. Herkesi sıcak karşılayan ve gelen yedeklere seçme sırası veren tüm takımlarda Ayşe Yüksel’in gelişiyle kurallar resmen değişti! Bunun üzerine Ayşe Yüksel çok fena patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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