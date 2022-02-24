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24 Şub 2022 - 10:28

Survivor Ayşe Geldiği Gibi Geri Dönüyor! İsyanı Bastı, Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı! Kralını Tanımadı; Ezdi Geçti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a yeniden gelen Ayşe Yüksel, geldiği gibi geri dönüyor! Pılını pırtını toplayan Ayşe Yüksel, soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldı. Kralını tanımayan Ayşe Yüksel; herkesi ezdi geçti! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Ayşe Yüksel’in sosyal medyayı sallayan o sözleri…