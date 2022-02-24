Hande Erçel Leopar Desenli Kıyafetiyle Dişiliğini Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Kestin Be Nefesimizi” Ortalık Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, leopar desenli kıyafetiyle tüm dişiliğini gösterdi. Ceketinin altına giymiş olduğu sütyen tarzındaki braletle nefesleri kesen Hande Erçel’e, binlerce beğeni ve yorum geldi! Ortalığı alev alev yakan Hande Erçel’e ise “Kestin be nefesimizi kadın” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel, hayatının en büyük çıkışını bu diziyle yapmıştı. Dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun süreli bir aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce büyük aşkından ayrılma kararı almıştı. İkili yollarını ayırırken; Hande Erçel ise hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.