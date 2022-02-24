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24 Şub 2022 - 10:54

Hande Erçel Leopar Desenli Kıyafetiyle Dişiliğini Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Kestin Be Nefesimizi” Ortalık Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, leopar desenli kıyafetiyle tüm dişiliğini gösterdi. Ceketinin altına giymiş olduğu sütyen tarzındaki braletle nefesleri kesen Hande Erçel’e, binlerce beğeni ve yorum geldi! Ortalığı alev alev yakan Hande Erçel’e ise “Kestin be nefesimizi kadın” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…