- 24 Şub 2022 - 10:54 G: 24 Şub 2022 - 11:04

Hande Erçel Leopar Desenli Kıyafetiyle Dişiliğini Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Kestin Be Nefesimizi” Ortalık Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, leopar desenli kıyafetiyle tüm dişiliğini gösterdi. Ceketinin altına giymiş olduğu sütyen tarzındaki braletle nefesleri kesen Hande Erçel’e, binlerce beğeni ve yorum geldi! Ortalığı alev alev yakan Hande Erçel’e ise “Kestin be nefesimizi kadın” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel, hayatının en büyük çıkışını bu diziyle yapmıştı. Dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun süreli bir aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce büyük aşkından ayrılma kararı almıştı. İkili yollarını ayırırken; Hande Erçel ise hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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