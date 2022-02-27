- 27 Şub 2022 - 20:32

Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Makbule’nin Mektubu Ortalığı Kastı Kavurdu! Survivor Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adı sürekli aşk dedikodularına karışan Makbule Şakalakoğlu, ölüm sessizliğini bozdu! Nisa’yı gözyaşlarına boğan bu durumda Sude’nin yaptığıysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir erkek için birbirine düşen iki kadının ortasında kalan Nisa, yayının son bölümünde yaşadıklarıyla dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde iletişim ödülü için kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı. Arkadaşlarından gelecek olan mektupları okumak için canla başla savaşan takımlardan kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. Sadece Nisa’ya değil aynı zamanda tüm Türkiye’ye de ölüm sessizliğini bozan Makbule Şakalakoğlu, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Şub 2022 - 20:32 Ankara- Yaşam

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