Ankara Kalesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalesine Hangi Dolmuş Gider? Ankara Kalesi’ne Ego, Dolmuş Mu, Metro İle Mi Gitmek Mantıklı…

Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ankara Kalesi, başkenti ziyaret eden vatandaşların mutlaka görmesi gereken mekanlar arasında yer alıyor. Tarih kokan yapısıyla görenleri adeta büyüleyen Ankara Kalesi’ne ulaşmak ise, gelişen ulaşım ağlarının ardından son derece kolay hale gelmiş bulunuyor. Galatlar’ın Ankara’ya yerleşmesi sırasında bile var olan Ankara Kalesi’ni görmek isteyen vatandaşların bölgeye nasıl gideceğini bilmesi, ulaşımı bir hayli kolaylaştırıyor. Peki, Ankara Kalesi’ne metro ile nasıl gidilir? Ankara Kalesi’ne hangi dolmuş gider? Ankara Kalesi’ne EGO, dolmuş mu, metro ile mi gitmek mantıklı? İşte, detaylar…



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