Ankara Kalesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalesine Hangi Dolmuş Gider? Ankara Kalesi’ne Ego, Dolmuş Mu, Metro İle Mi Gitmek Mantıklı…
Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ankara Kalesi, başkenti ziyaret eden vatandaşların mutlaka görmesi gereken mekanlar arasında yer alıyor. Tarih kokan yapısıyla görenleri adeta büyüleyen Ankara Kalesi’ne ulaşmak ise, gelişen ulaşım ağlarının ardından son derece kolay hale gelmiş bulunuyor. Sizde Ankara Kalesine Metre ile nasıl gidilir? diyorsanız işte detaylar...
Ankara’nın sembol bölgelerinden biri olan Ankara Kalesi, başkenti ziyaret eden vatandaşların mutlaka görmesi gereken mekanlar arasında yer alıyor. Tarih kokan yapısıyla görenleri adeta büyüleyen Ankara Kalesi’ne ulaşmak ise, gelişen ulaşım ağlarının ardından son derece kolay hale gelmiş bulunuyor. Galatlar’ın Ankara’ya yerleşmesi sırasında bile var olan Ankara Kalesi’ni görmek isteyen vatandaşların bölgeye nasıl gideceğini bilmesi, ulaşımı bir hayli kolaylaştırıyor. Peki, Ankara Kalesi’ne metro ile nasıl gidilir? Ankara Kalesi’ne hangi dolmuş gider? Ankara Kalesi’ne EGO, dolmuş mu, metro ile mi gitmek mantıklı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Şub 2022 - 15:58 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.