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24 Şub 2022 - 13:09

Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin final olacağı gündeme bomba gibi düştü. Tüm oyuncular yavaş yavaş diziden ayrılırken; perde arkası da aralandı! Ağızların açık kalmasına neden olan son bölümdeyse ipler inceldiği yerden koptu! Dizinin final olması ise her şeyin bitmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…