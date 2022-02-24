Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin final olacağı gündeme bomba gibi düştü. Tüm oyuncular yavaş yavaş diziden ayrılırken; perde arkası da aralandı! Ağızların açık kalmasına neden olan son bölümdeyse ipler inceldiği yerden koptu! Dizinin final olması ise her şeyin bitmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi yine fırtınalar estirmişti. Salı akşamlarının yıldızı olan Sadakatsiz dizisinde ipler iyice gerilmişti. Babasını kaybetmesinin ardından iyice dengeleri değişen Derin, bir de evinde Asya’yla olan Volkan’ın fotoğrafını görünce; ortalık iyice kızışmıştı. Şimdiyse skandal olay patlak verdi çünkü dizi resmen final yapıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.