- 24 Şub 2022 - 13:31 G: 24 Şub 2022 - 13:38

Survivor All Star’da Yeni Dönem Başladı! Acun Ilıcalı Asla Acımadı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar Ağlasa Ne Çare… Tam Tamına 6 Kişi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni dönem kararı resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın acımadan karar vermesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Yarışmacıları bir çare hale getirecek olan bu karar ise tam tamına 6 kişiyi yakından ilgilendiriyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yunus Emre’nin beklenmeyen vedası yürekleri sızlatmıştı. Yunus Emre’nin vedasıyla birlikte her şeyin bambaşka olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 13:31 Ankara- Yaşam

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