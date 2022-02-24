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24 Şub 2022 - 13:31

Survivor All Star’da Yeni Dönem Başladı! Acun Ilıcalı Asla Acımadı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar Ağlasa Ne Çare… Tam Tamına 6 Kişi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni dönem kararı resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın acımadan karar vermesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Yarışmacıları bir çare hale getirecek olan bu karar ise tam tamına 6 kişiyi yakından ilgilendiriyor! İşte merak edilen tüm detaylar…