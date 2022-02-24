1 Hafta İçerisinde Soluğu Mahkemede Alacak Burçlar Hangileri? İşte Kısa Sürede Davalık Olacak Burçlar… En Belalı Burçlar!

Her burcun insanı için sakin ve mütevazi bir yaşam çekici olmuyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine kendilerini hep bir şekilde bela içerisine sokacak karakteristik özelliklere sahip oluyor. Öte yandan bu burçların bir hafta içerisinde mahkemelik olacak derecede başlarını belaya sokması oldukça olası görünüyor! Peki, 1 hafta içerisinde soluğu mahkemede alacak burçlar hangileri? En belalı burçlar hangileri? İşte kısa sürede davalık olacak o burçlar…

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