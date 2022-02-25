Soluğu Mahkemede Alacak Burçlar Hangileri? İşte Kısa Sürede Davalık Olacak Burçlar… En Belalı Burçlar!
Her burcun insanı için sakin ve mütevazi bir yaşam çekici olmuyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine kendilerini hep bir şekilde bela içerisine sokacak karakteristik özelliklere sahip oluyor. Bazı burçlar mahkemelik olacak derecede başlarını belaya sokması oldukça olası görünüyor. Sizde 1 hafta içerisinde soluğu mahkemede alacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için sakin ve mütevazi bir yaşam çekici olmuyor. Bu listede yer alan burçlar, tam aksine kendilerini hep bir şekilde bela içerisine sokacak karakteristik özelliklere sahip oluyor. Öte yandan bu burçların bir hafta içerisinde mahkemelik olacak derecede başlarını belaya sokması oldukça olası görünüyor! Peki, 1 hafta içerisinde soluğu mahkemede alacak burçlar hangileri? En belalı burçlar hangileri? İşte kısa sürede davalık olacak o burçlar…
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25 Şub 2022 - 00:06 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.