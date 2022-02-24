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24 Şub 2022 - 13:54

“Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi El Değiştiriyor!” Barış Arduç Gidiyor, Kenan İmirzalıoğlu Geliyor! Televizyon Dünyası Sallanıyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu izleyicisine bomba gibi bir haber duyuruldu! Alparslan Büyük Selçuklu’da Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç’un gideceği ve Kenan İmirzalıoğlu’nun diziye giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Televizyon dünyasını sallayan bu olaysa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…