“Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi El Değiştiriyor!” Barış Arduç Gidiyor, Kenan İmirzalıoğlu Geliyor! Televizyon Dünyası Sallanıyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu izleyicisine bomba gibi bir haber duyuruldu! Alparslan Büyük Selçuklu’da Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç’un gideceği ve Kenan İmirzalıoğlu’nun diziye giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Televizyon dünyasını sallayan bu olaysa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi birbirinden kıymetli oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Tarihi dokuları ince ince seyircisine işleyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde de Akça Hatun kendisini aklamayı başarmıştı. Hainlikle suçlanan Akça Hatun için idam kararı verilmişti ama dizide büyük bir değişikliğin yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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24 Şub 2022 - 13:54 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.