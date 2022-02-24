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24 Şub 2022 - 14:46

Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Atak! Alişan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Eller Kollar Titriyor! İki Gün Önce Yüzükler Çıkarılmıştı… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol şimdilerde ne yapsalar olay oluyorlar. Boşanma iddialarıyla sık sık anılan Tektaş çiftinden flaş bir atak geldi! Alişan’dan gelen hamle ellerin kolların titremesine neden oldu! İki gün önce yüzüklerini çıkaran Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden olan bir oldu! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…