Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Atak! Alişan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Eller Kollar Titriyor! İki Gün Önce Yüzükler Çıkarılmıştı… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol şimdilerde ne yapsalar olay oluyorlar. Boşanma iddialarıyla sık sık anılan Tektaş çiftinden flaş bir atak geldi! Alişan’dan gelen hamle ellerin kolların titremesine neden oldu! İki gün önce yüzüklerini çıkaran Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden olan bir oldu! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Geçtiğimiz haftalarda Alişan ve Buse Varol’un minik kızı Eliz’in 1. Yaş günü kutlanmıştı. İkilinin ayrı ayrı doğum gününü kutlamasıysa boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Aşklarıyla övgü dolu yorumlar alan ikili bir anda ayrılık haberleriyle anılınca; hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise Alişan ve Buse Varol cephesinden skandal bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.