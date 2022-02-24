Her burcun insanı geceleri mışıl mışıl uymuyor. Özellikle bu listede yer alan bu burçlara sahip olan insanlar yaşadıkları stres ve paranoyalar nedeniyle uyku ne unutmuş bulunuyor. Öte yandan bu burçlar bu gece de stresten uyuyamayacağa benziyor! Peki, hangi burç bu gece stresten uyuyamayacak? İşte gözüne bir damla uyku girmeyecek burçlar…

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