Survivor Atakan’ın Survivor Yarışmasından Kazandığı Belli Oldu! Acun Resmen Ona Çalışıyor; Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Her Bölümde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim ise Yunus Emre olmuştu. Yunus Emre’nin vedası ise sosyal medyayı sallamış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı’dan maaş kesimi yaşayacak olan Yunus Emre’nin ardından Avatar Atakan’ın her hafta kazandığı ücret gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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