Hangi Burç Çikolata Gibidir? İşte Esmer Teniyle Sıcakları Artıran Burçlar…
Her burcun insanı için ortak birtakım fiziksel özellikler bulunuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, gerek esmer tenleri, gerekse iddialı görünüşleriyle her zaman çevresindeki insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Sizde bu özelliklerle birlikte çikolata gibi teniyle adeta çikolata gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için ortak birtakım fiziksel özellikler bulunuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, gerek esmer tenleri, gerekse iddialı görünüşleriyle her zaman çevresindeki insanların dikkatini çekmeyi başarıyor! Peki, hangi burç çikolata gibidir? İşte esmer teniyle sıcakları artıran burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Şub 2022 - 16:03 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.