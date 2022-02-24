Hangi Burç Hangi Burçla Yatakta Daha İyidir? İşte Burçların Partneri Olacak Burçlar…
Her burcun insanı yatak odasında her burcun insanıyla mutlu olamıyor. Bazı burçların bazı burçlar ile olan uyumu ortaya sadece dostluk çıkarabiliyorken; bu listede yer alan burçların uyumlu olduğu burçlar son derece gürültülü bir yatak odası ortaya çıkarabiliyor Sizde yatak uyumu olan burçları merak ediyor ve hangi burç hangisi ile yatakta daha iyidir diyorsanız işte cevaplar...
Her burcun insanı yatak odasında her burcun insanıyla mutlu olamıyor. Bazı burçların bazı burçlar ile olan uyumu ortaya sadece dostluk çıkarabiliyorken; bu listede yer alan burçların uyumlu olduğu burçlar son derece gürültülü bir yatak odası ortaya çıkarabiliyor! Peki, hangi burç hangi burçla yatakta daha iyidir? İşte burçların partneri olacak burçlar…
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24 Şub 2022 - 16:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.