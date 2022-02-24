Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…
Dün gerçekleştirilen Survivor All Star yarışmasının konseyinde inanılmaz açıklamalarda bulunan Berna Keklikler, ilk kez aşık olduğunu açıkladı. Aşkından adeta öldüğünü söyleyen Berna Keklikler, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alınırken; fenomen ismin sevgilisi de son derece merak edilmeye başlandı. İşte Survivor Berna ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Dün gerçekleştirilen Survivor All Star yarışmasının konseyinde inanılmaz açıklamalarda bulunan Berna Keklikler, ilk kez aşık olduğunu açıkladı. Aşkından adeta öldüğünü söyleyen Berna Keklikler, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alınırken; fenomen ismin sevgilisi de son derece merak edilmeye başlandı! Peki, Survivor Berna’nın yeni aşkı kim? Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
24 Şub 2022 - 16:05 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.