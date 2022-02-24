Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…

Dün gerçekleştirilen Survivor All Star yarışmasının konseyinde inanılmaz açıklamalarda bulunan Berna Keklikler, ilk kez aşık olduğunu açıkladı. Aşkından adeta öldüğünü söyleyen Berna Keklikler, yarışmanın izleyicileri tarafından mercek altına alınırken; fenomen ismin sevgilisi de son derece merak edilmeye başlandı! Peki, Survivor Berna’nın yeni aşkı kim? Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…