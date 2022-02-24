Survivor Adem’den Flaş Hikmet Açıklaması! Acun Ilıcalı Duyursa Direkt Diskalifiye! Meğer Hikmet Kavga Sırasında…
Geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir kavgaya ev sahipliği yapan Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren Yasin ve Hikmet’in cezaları belli oldu. Söz konusu kavga ile görüntülerin yayınlanmadığı olayın arka perdesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir kavgaya ev sahipliği yapan Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren Yasin ve Hikmet’in cezaları belli oldu. Söz konusu kavga ile görüntülerin yayınlanmadığı olayın arka perdesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan kavgada arada kaldığı bilinen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem ise, o anlara dahil ilk kez konuştu. Peki, Survivor'da Yasin – Hikmet kavgasında neler yaşandı? Survivor Adem Hikmet için ne dedi? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 16:01 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.