Survivor Adem’den Flaş Hikmet Açıklaması! Acun Ilıcalı Duyursa Direkt Diskalifiye! Meğer Hikmet Kavga Sırasında…

Geçtiğimiz günlerde skandal niteliğinde bir kavgaya ev sahipliği yapan Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren Yasin ve Hikmet’in cezaları belli oldu. Söz konusu kavga ile görüntülerin yayınlanmadığı olayın arka perdesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan kavgada arada kaldığı bilinen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem ise, o anlara dahil ilk kez konuştu. Peki, Survivor'da Yasin – Hikmet kavgasında neler yaşandı? Survivor Adem Hikmet için ne dedi? İşte, detaylar…

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