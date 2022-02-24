Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü!
Şimdilerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığı içerisinde olan ünlü şarkıcı Hadise, adeta eridi. Son derece zayıflamış bir biçimde kamera karşısına çıkan Hadise, hayranlarını endişelendirirken, nasıl bu kadar zayıfladığını merak ettirmeye başladı. İşte Hadise'nin bir kürdan misali yeni hali...
Şimdilerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığı içerisinde olan ünlü şarkıcı Hadise, adeta eridi. Son derece zayıflamış bir biçimde kamera karşısına çıkan Hadise, hayranlarını endişelendirirken, nasıl bu kadar zayıfladığını merak ettirmeye başladı. Öte yandan Hadise’nin adeta baştan yaratılmış olan o görüntüsü, görenlerin ağzını açık bıraktı! Peki, Hadise nasıl bir değişim geçirdi? Hadise nasıl zayıfladı, neden zayıfladı? İşte, detaylar…
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24 Şub 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.