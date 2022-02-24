Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü!

Şimdilerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlığı içerisinde olan ünlü şarkıcı Hadise, adeta eridi. Son derece zayıflamış bir biçimde kamera karşısına çıkan Hadise, hayranlarını endişelendirirken, nasıl bu kadar zayıfladığını merak ettirmeye başladı. Öte yandan Hadise’nin adeta baştan yaratılmış olan o görüntüsü, görenlerin ağzını açık bıraktı! Peki, Hadise nasıl bir değişim geçirdi? Hadise nasıl zayıfladı, neden zayıfladı? İşte, detaylar…

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