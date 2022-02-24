Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sunumunu gerçekleştiren Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen Metin Kuş’un neden bu yıl projede olmadığı ortaya çıktı. Ağızların yarım metre açık kaldığı bu ola sonrasında anlaşmanın bozulma sebebi ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’ya canından bile yakın olan Doktor Metin Kuş, dengelerin değişmesine neden oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl, Metin Kuş’un yerine başka başarılı bir doktor göreve getirilmişti. Yıllardır Acun Ilıcalı’yla çalışan Metin Kuş’un yokluğu ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Peki, Metin Kuş neden All Star’da yok?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.