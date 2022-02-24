- 24 Şub 2022 - 16:13 G: 24 Şub 2022 - 16:23

Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sunumunu gerçekleştiren Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen Metin Kuş’un neden bu yıl projede olmadığı ortaya çıktı. Ağızların yarım metre açık kaldığı bu ola sonrasında anlaşmanın bozulma sebebi ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’ya canından bile yakın olan Doktor Metin Kuş, dengelerin değişmesine neden oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl, Metin Kuş’un yerine başka başarılı bir doktor göreve getirilmişti. Yıllardır Acun Ilıcalı’yla çalışan Metin Kuş’un yokluğu ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Peki, Metin Kuş neden All Star’da yok?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Şub 2022 - 16:13 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü! mask
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü!
Yasemin Özilhan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Tek Bir Kremle Ağızları Açık Bıraktı! “Yazıklar Olsun” mask
Yasemin Özilhan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Tek Bir Kremle Ağızları Açık Bıraktı! “Yazıklar Olsun”
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Ece Erken’den Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Eşinin Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ocaklar Söndü… Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Olmayacak! mask
Ece Erken’den Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Eşinin Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ocaklar Söndü… Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Olmayacak!
Survivor Berna’ya Sevgilisinden Cevap Gecikmedi! Survivor Adasını İnletmişti; Öyle Bir Karşılık Geldi Ki… “Yok Artık” mask
Survivor Berna’ya Sevgilisinden Cevap Gecikmedi! Survivor Adasını İnletmişti; Öyle Bir Karşılık Geldi Ki… “Yok Artık”
Survivor Atakan’ın Survivor Yarışmasından Kazandığı Belli Oldu! Acun Resmen Ona Çalışıyor; Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Her Bölümde… mask
Survivor Atakan’ın Survivor Yarışmasından Kazandığı Belli Oldu! Acun Resmen Ona Çalışıyor; Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Her Bölümde…
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Atak! Alişan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Eller Kollar Titriyor! İki Gün Önce Yüzükler Çıkarılmıştı… “Yok Artık” mask
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Flaş Atak! Alişan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Eller Kollar Titriyor! İki Gün Önce Yüzükler Çıkarılmıştı… “Yok Artık”
Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Survivor Makbule Ölüm Sessizliğini Bozdu! Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin… mask
Survivor Makbule Ölüm Sessizliğini Bozdu! Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin…
Hande Erçel Leopar Desenli Kıyafetiyle Dişiliğini Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Kestin Be Nefesimizi” Ortalık Alev Alev… mask
Hande Erçel Leopar Desenli Kıyafetiyle Dişiliğini Gösterdi! Ceketinin Altına Giydiği Braletle… “Kestin Be Nefesimizi” Ortalık Alev Alev…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü! mask
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü!
Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… mask
Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…
Hangi Burç Hangi Burçla Yatakta Daha İyidir? İşte Burçların Partneri Olacak Burçlar… mask
Hangi Burç Hangi Burçla Yatakta Daha İyidir? İşte Burçların Partneri Olacak Burçlar…
Hangi Burç Çikolata Gibidir? İşte Esmer Teniyle Sıcakları Artıran Burçlar… mask
Hangi Burç Çikolata Gibidir? İşte Esmer Teniyle Sıcakları Artıran Burçlar…
Hangi Burç Bu Gece Stresten Uyuyamayacak? İşte Gözüne Bir Damla Uyku Girmeyecek Burçlar… mask
Hangi Burç Bu Gece Stresten Uyuyamayacak? İşte Gözüne Bir Damla Uyku Girmeyecek Burçlar…
Hangi Burç Bu Akşam Gerçek Aşkıyla Tanışacak? İşte Hayatını Değiştirecek İnsana Ramak Kalan Burçlar… mask
Hangi Burç Bu Akşam Gerçek Aşkıyla Tanışacak? İşte Hayatını Değiştirecek İnsana Ramak Kalan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status