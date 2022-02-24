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24 Şub 2022 - 16:13

Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sunumunu gerçekleştiren Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen Metin Kuş’un neden bu yıl projede olmadığı ortaya çıktı. Ağızların yarım metre açık kaldığı bu ola sonrasında anlaşmanın bozulma sebebi ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’ya canından bile yakın olan Doktor Metin Kuş, dengelerin değişmesine neden oldu!