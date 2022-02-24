- 24 Şub 2022 - 17:08 G: 24 Şub 2022 - 17:10

Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir gün önce ayrılan Yunus Emre için Acun Ilıcalı’dan iddialara göre şok bir teklif geldi. Önüne paraların balya balya serileceği konuşulurken; hayatının kıyağıysa Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! İşte Yunus Emre’ye gelen o teklif!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümünde elenen isim;  Nagihan, Yunus Emre, Yasin ve Gökhan arasından Yunus Emre olmuştu. Yunus Emre’nin vedası, hayranlarını yıkarken; Acun Ilıcalı’dan gelen teklifse her şeyin bambaşka bir yöne evirileceğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 17:08 Ankara- Yaşam

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