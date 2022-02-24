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24 Şub 2022 - 17:32

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde adını duyuran ve Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, makyajsız haliyle büyük şok yaşattı! Milyonları ikiye böle Gülsim Ali İlhan’ın bu haline ise kimse inanmak istemedi! Birçok kişi ise Hande Erçel’in tahtını sallayacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…