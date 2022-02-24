- 24 Şub 2022 - 17:32 G: 24 Şub 2022 - 17:50

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde adını duyuran ve Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, makyajsız haliyle büyük şok yaşattı! Milyonları ikiye böle Gülsim Ali İlhan’ın bu haline ise kimse inanmak istemedi! Birçok kişi ise Hande Erçel’in tahtını sallayacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gönül Dağı dizisinin başrollerini Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’la birlikte paylaşan Gülsim Ali İlhan, dengelerin değişmesine neden oldu! Dilek karakteriyle ağızları açık bırakan ve yüreklerde yer bulmuştu. Taner’in imkansız çocukluk aşkına hayat veren Gülsim Ali İlhan, makyajsız haliyle yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 17:32 Antalya- Yaşam

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