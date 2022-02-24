- 24 Şub 2022 - 18:01 G: 24 Şub 2022 - 18:15

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri’nin evleneceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü ama dizinin sonu her şeyi yerle bir etti. Sonunun böyle olacağını hiç kimse böyle tahmin etmemişti ama Nalan’ın babasının olayının patlak vermesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi komple ifşalandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu. Nalan ve Hayri arasında küçük küçük yakınlaşmalar artarken; seyirciye büyük bir morluk getirdi. Çünkü her dizide olduğu gibi bu dizide mutlu son yok! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 18:01 Ankara- Yaşam

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