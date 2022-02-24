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24 Şub 2022 - 18:01

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri’nin evleneceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü ama dizinin sonu her şeyi yerle bir etti. Sonunun böyle olacağını hiç kimse böyle tahmin etmemişti ama Nalan’ın babasının olayının patlak vermesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…