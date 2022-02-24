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24 Şub 2022 - 18:26

Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, gündeme eşinin imaj değişikliğine yaptığı yorumla düştü. Göndermede bulunan Alişan, “Alıştık” artık diyerek ortalığı adeta inim inim inletti. Boşanma arifesinden dönen çift, ağızları açık bıraktı.