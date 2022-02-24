- 24 Şub 2022 - 18:26 G: 24 Şub 2022 - 18:36

Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, gündeme eşinin imaj değişikliğine yaptığı yorumla düştü. Göndermede bulunan Alişan, “Alıştık” artık diyerek ortalığı adeta inim inim inletti. Boşanma arifesinden dönen çift, ağızları açık bıraktı.

İkili minik kızları Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayınca boşanma iddiaları alevlenmişti. Boşanma iddiaları konuşulurken; Alişan’da Buse Varol’un imaj değişikliğine skandal bir yorumda bulundu!

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24 Şub 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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