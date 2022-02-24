24 Şub 2022 - 18:26 Güncelleme: 24 Şub 2022 - 18:36
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, gündeme eşinin imaj değişikliğine yaptığı yorumla düştü. Göndermede bulunan Alişan, “Alıştık” artık diyerek ortalığı adeta inim inim inletti. Boşanma arifesinden dönen çift, ağızları açık bıraktı.
İkili minik kızları Eliz’in doğum gününü tek başına kutlayınca boşanma iddiaları alevlenmişti. Boşanma iddiaları konuşulurken; Alişan’da Buse Varol’un imaj değişikliğine skandal bir yorumda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.