24 Şub 2022 - 18:44 Güncelleme: 24 Şub 2022 - 18:46
Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gizem Tuncer, öyle şeyler dedi ki, birçok kişi babasının delireceğine dair yorumlarda bulundu! Bombanın pimini çeken Gizem Tuncer, babasının soyadını neden kullanmadığını da açıkladı! Meğer Gizem Tuncer…
Kısa bir süre önce “Parasız erkek, gereksiz insandır” yorumunda bulunarak tepkileri üzerine çeken Gizem Tuncer, sözlerinin doğrudan anlaşıldığını; genişçe düşünüldüğünde aslında öyle bir şey demek istemediğini dile getirmişti. Şimdi ise öyle şeyler dedi ki..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.