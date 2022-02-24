Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Şub 2022 - 18:44

Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gizem Tuncer, öyle şeyler dedi ki, birçok kişi babasının delireceğine dair yorumlarda bulundu! Bombanın pimini çeken Gizem Tuncer, babasının soyadını neden kullanmadığını da açıkladı! Meğer Gizem Tuncer…