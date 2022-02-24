- 24 Şub 2022 - 18:57

Sadakatsiz Dizisine Hande Erçel Şoku! Seyircinin Dili Tutulacak; Derin’in Üzeri Karalanacak! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir projede yer almadığı bilinen Hande Erçel’in Sadakatsiz dizisine giriş yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Seyircinin dilini tutan bu durum ise Derin’in üzerinin karalanacağına dair yorumlara neden oldu! Hande Erçel, öyle bir karakterle geliyor ki…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi ekranlarda fırtına gibi esiyor ve reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle heyecanı artıran Sadakatsiz dizisine Hande Erçel’in girecek olması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Şub 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası…
“Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi El Değiştiriyor!” Barış Arduç Gidiyor, Kenan İmirzalıoğlu Geliyor! Televizyon Dünyası Sallanıyor… mask
“Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi El Değiştiriyor!” Barış Arduç Gidiyor, Kenan İmirzalıoğlu Geliyor! Televizyon Dünyası Sallanıyor…
Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Sadakatsiz Dizisinin Neden Final Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Oyuncular Tek Tek Ayrılıyordu, Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Hem Annesinden Hem de Kaynanasından Ölüm Dayağa Yedi! Diziden Ayrılması An Meselesi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Hem Annesinden Hem de Kaynanasından Ölüm Dayağa Yedi! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Emanet 324. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 324. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 24 Şubat Mahkum Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 24 Şubat Mahkum Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 32. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 32. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Ayrılıyor! Ölümün Kıyısına Geldi; Her Şey Bitti! Bundan Sonrasının Toplanır Bir Yanı Yok…
Survivor All-Star 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Şubat 2022 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Şubat 2022 30. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi…
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi… mask
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!”
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra… mask
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra…
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer…
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü! mask
Hadise’nin Son Hali Gözleri Bozdu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; İncecik Kaldı! Gelinlik İçin Bambaşka Birisine Dönüştü!
Yasemin Özilhan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Tek Bir Kremle Ağızları Açık Bıraktı! “Yazıklar Olsun” mask
Yasemin Özilhan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Tek Bir Kremle Ağızları Açık Bıraktı! “Yazıklar Olsun”
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Üç Kız Kardeş Mine’si Nazlı Senem Ünal bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Ece Erken’den Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Eşinin Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ocaklar Söndü… Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Olmayacak! mask
Ece Erken’den Yürekleri Yakıp Yıkan Paylaşım! Eşinin Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ocaklar Söndü… Bundan Sonra Hiçbir Şey Eskisi Olmayacak!
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Bu Kez Babasını Delirtecek! Öyle Şeyler Dedi Ki, Bombanın Pimi Çekildi! Meğer Soyadını Kullanmamasının Sebebi…
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi… mask
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Şok Gönderme! Sözleriyle Ortalığı İnin İnim İnletti! “Alıştık Artık…” Boşanma Arifesinden Dönmüşlerdi…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ve Nalan Evleniyor Mu? Sonunun Böyle Olacağını Kimse Tahmin Etmemişti! Meğer Nalan’ın Babası…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Makyajsız Haliyle Titretti! Milyonlar İkiye Bölündü; Kimse Buna İnanmak İstemedi! “Hande Erçel’in Tahtı Sallantıda!”
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra… mask
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra…
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Yakındı, Neden Ayrıldığını Açıkladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Anlaşmanın Bozulmasının Sebebi Belli Oldu! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status