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24 Şub 2022 - 18:57

Sadakatsiz Dizisine Hande Erçel Şoku! Seyircinin Dili Tutulacak; Derin’in Üzeri Karalanacak! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir projede yer almadığı bilinen Hande Erçel’in Sadakatsiz dizisine giriş yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Seyircinin dilini tutan bu durum ise Derin’in üzerinin karalanacağına dair yorumlara neden oldu! Hande Erçel, öyle bir karakterle geliyor ki…