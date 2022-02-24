Sadakatsiz Dizisine Hande Erçel Şoku! Seyircinin Dili Tutulacak; Derin’in Üzeri Karalanacak! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir projede yer almadığı bilinen Hande Erçel’in Sadakatsiz dizisine giriş yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Seyircinin dilini tutan bu durum ise Derin’in üzerinin karalanacağına dair yorumlara neden oldu! Hande Erçel, öyle bir karakterle geliyor ki…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi ekranlarda fırtına gibi esiyor ve reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle heyecanı artıran Sadakatsiz dizisine Hande Erçel’in girecek olması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.