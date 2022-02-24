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24 Şub 2022 - 19:11

Kardeşlerim Dizisi Final Oluyor! O Hata Seyircinin Nabzını Kesti, Her Şeyi Bitirdi! Seyirciyi Aptal Yerine Koyunca… “Yazıklar Olsun!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin final olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O hata seyircinin nabzını keserken; birçok izleyenler ise “Bizi aptal yerine koyuyorlar her şeyin farkındayız” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu çekim hatası, seyircinin tüy dikmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…