Kardeşlerim Dizisi Final Oluyor! O Hata Seyircinin Nabzını Kesti, Her Şeyi Bitirdi! Seyirciyi Aptal Yerine Koyunca… “Yazıklar Olsun!”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin final olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. O hata seyircinin nabzını keserken; birçok izleyenler ise “Bizi aptal yerine koyuyorlar her şeyin farkındayız” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu çekim hatası, seyircinin tüy dikmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularının bulunduğu Kardeşlerim dizisi seyircinin sinir olmasına neden oldu. Her Cumartesi akşamı ekranlara gelen ve reyting rekorlarını kıran başarılı dizide işler birbirine girdi! Dengeleri değiştiren bu durum ise dizideki ardı arkası olmadan ekranlara gelen çekimleri oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.