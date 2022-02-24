- 24 Şub 2022 - 19:26 G: 24 Şub 2022 - 19:27

Aslı Enver’den Skandal Hamle! Murat Boz Çatır Çatır Çatlayacak! Bundan Sonra Düşman Bile Değiller, Kararını Verdi! Gelinlik Bakmaya Başlıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel oyuncu Aslı Enver’den milyonların ağzını açık bırakacak bir iddia geldi! Murat Boz’la unutulmaz bir aşk yaşayan ve akıllarda Murat Boz’la kalan Aslı Enver’in bu kararı ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu durum sonrasında Murat Boz’un kıskançlıktan çatlayacağına dair yorumlara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Bir küs, bir barışık yaşayan Aslı Enver ve Murat Boz, en son ayrılıklarında tamamen bitmişlerdi. Herkes yeniden ikilinin barışacağını düşünmüştü ama artık düşman bile olmadıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Aslı Enver’in gelinlik bakmaya başladığına dair iddialar ağızları açık bıraktı. İşte Aslı Enver’den gelen o hamle!

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24 Şub 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

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