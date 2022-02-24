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24 Şub 2022 - 19:26

Aslı Enver’den Skandal Hamle! Murat Boz Çatır Çatır Çatlayacak! Bundan Sonra Düşman Bile Değiller, Kararını Verdi! Gelinlik Bakmaya Başlıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel oyuncu Aslı Enver’den milyonların ağzını açık bırakacak bir iddia geldi! Murat Boz’la unutulmaz bir aşk yaşayan ve akıllarda Murat Boz’la kalan Aslı Enver’in bu kararı ise dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu durum sonrasında Murat Boz’un kıskançlıktan çatlayacağına dair yorumlara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…