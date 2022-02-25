- 25 Şub 2022 - 08:36 G: 25 Şub 2022 - 08:39

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 25 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 25 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da yaşayan vatandaşların şu sıralar gündemini oluşturan su kesintileri ASKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Öte yandan ASKİ, 25 Şubat 2022 Cuma günü Ankara’da ortaya çıkacak olan su kesintilerini duyurmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 25 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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25 Şub 2022 - 08:36 - Yaşam

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