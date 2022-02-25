- 25 Şub 2022 - 08:39 G: 25 Şub 2022 - 08:42

25 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 25 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın pek çok ilçesinde paralel olarak gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları, ortaya 25 Şubat 2022 Cuma günü de elektrik kesintileri çıkarıyor. Öte yandan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağı bilgisi Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 25 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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25 Şub 2022 - 08:39 - Yaşam

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