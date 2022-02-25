25 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 25 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın pek çok ilçesinde paralel olarak gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları, ortaya 25 Şubat 2022 Cuma günü de elektrik kesintileri çıkarıyor. Öte yandan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağı bilgisi Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 25 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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