Latif Doğan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Sesi ve şarkıları ile müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Latif Doğan, yeniden ekranlarda yer almaya başladı. Bu hafta İbo Shov isimli eğlence programına konuk olacak Latif Doğan, programın seyircisi tarafından şimdiden mercek altına alındı. Sizde Latif Doğan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Sesi ve şarkıları ile müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Latif Doğan, yeniden ekranlarda yer almaya başladı. Bu hafta İbo Shov isimli eğlence programına konuk olacak Latif Doğan, programın seyircisi tarafından şimdiden mercek altına alındı. Öte yandan ünlü şarkıcı Latif Doğan’ı mercek altına alan müzikseverler, ünlü ismin yaşı karşısında adeta hayrete düştü. Peki, Latif Doğan kaç yaşında? Latif Doğan kimdir, aslen nereli? Latif Doğan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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24 Mar 2022 - 00:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.