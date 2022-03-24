Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Mar 2022 - 00:12

Latif Doğan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Sesi ve şarkıları ile müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Latif Doğan, yeniden ekranlarda yer almaya başladı. Bu hafta İbo Shov isimli eğlence programına konuk olacak Latif Doğan, programın seyircisi tarafından şimdiden mercek altına alındı. Sizde Latif Doğan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...