Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak?

Hafta boyunca havanın nasıl olacağını merak eden Ankaralılar, şimdilerde gözünü kulağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çeviriyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 7 günlük hava durumunu tahmin etmiş bulunuyor. Peki, Ankara için 7 günlük hava durumu nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı var mı?28 Şubat 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? İşte, detaylar…

• 28 Şubat 2022 Pazartesi: Başkentte yağmur tam gün sürecek. Hava sıcaklığı 6 ila 8 derece arasında olacak.

• 1 Mart 2022 Salı: En düşük sıcaklığın 2 derece olacağı Ankara’da Meteoroloji’ye göre kar yağışı başlıyor. Dış kaynaklarda ise yağış görünmüyor ancak sis olaylarıyla ilgili tahminler var.

• 2 Mart 2022 Çarşamba: Günün ilk saatlerinde güney kesimlerinde kar yağışı görülecek Ankara’da günün son saatlerine doğru hafif kar geçişleri görülecek. Aynı gün Konya Yolu’nun kapanması olası görünüyor.

• 3 Mart 2022 Perşembe: Kar yağışı gecenin ilk saatlerinde şehir merkezinde etkili olacak ve doğu yönünde etkisini kaybedecek. Eksi 3 derecelerde seyredecek hava sıcaklığıyla hafta sürecek.

• 4 Mart 2022 Cuma: Başkentte hava sıcaklığı eksi 4 derecede olacak. Yağış tahmini yok.

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