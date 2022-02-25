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25 Şub 2022 - 10:16

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da skandal bir kavga ortaya çıktı. Seren Serengil’in bunun üzerine programdan ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Adeta canlı yayında saç baş kavga eden ikili, böylesini ilk kez yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…