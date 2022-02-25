25 Şub 2022 - 10:16 Güncelleme: 25 Şub 2022 - 10:18
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da skandal bir kavga ortaya çıktı. Seren Serengil’in bunun üzerine programdan ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Adeta canlı yayında saç baş kavga eden ikili, böylesini ilk kez yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü ayrı bir olay olan Seren Serengil ve Arto, canlı yayında kanlı bıçaklı oldular! Söyledikleri sözlerle şok etkisi yaratan ikili, tüm bağlarını kopardı. Peki, Seren Serengil programdan ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.