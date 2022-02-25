Ukrayna Nerede? Ukrayna'da Hangi Türkler Yaşıyor? Ukrayna’da Ne Kadar Türk Var?
Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle Ukrayna’da yaşayan vatandaşların zor durumda kalması ise, bölgede yaşayan Türk sayısını vatandaşlara merak ettirir hale geldi. Sizde savaşla birlikte araştırmaları hızlanan Ukrayna ülkesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle Ukrayna’da yaşayan vatandaşların zor durumda kalması ise, bölgede yaşayan Türk sayısını vatandaşlara merak ettirir hale geldi. Öte yandan Ukrayna’da ne kadar Türk yaşadığı geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından açıklandı. Peki, Ukrayna nerede? Ukrayna'da hangi Türkler yaşıyor? Ukrayna’da ne kadar Türk var? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 10:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.