- 25 Şub 2022 - 10:32 G: 25 Şub 2022 - 10:37

Ukrayna Nerede? Ukrayna'da Hangi Türkler Yaşıyor? Ukrayna’da Ne Kadar Türk Var?

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle Ukrayna’da yaşayan vatandaşların zor durumda kalması ise, bölgede yaşayan Türk sayısını vatandaşlara merak ettirir hale geldi. Sizde savaşla birlikte araştırmaları hızlanan Ukrayna ülkesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle Ukrayna’da yaşayan vatandaşların zor durumda kalması ise, bölgede yaşayan Türk sayısını vatandaşlara merak ettirir hale geldi. Öte yandan Ukrayna’da ne kadar Türk yaşadığı geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından açıklandı. Peki, Ukrayna nerede? Ukrayna'da hangi Türkler yaşıyor? Ukrayna’da ne kadar Türk var? İşte, detaylar…

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25 Şub 2022 - 10:32 - Gündem

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