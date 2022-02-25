Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Özellikle Ukrayna’da yaşayan vatandaşların zor durumda kalması ise, bölgede yaşayan Türk sayısını vatandaşlara merak ettirir hale geldi. Öte yandan Ukrayna’da ne kadar Türk yaşadığı geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından açıklandı. Peki, Ukrayna nerede? Ukrayna'da hangi Türkler yaşıyor? Ukrayna’da ne kadar Türk var? İşte, detaylar…

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