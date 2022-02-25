Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken krizi yaşanmaya başlandı! Diskalifiye kararının verildiği konuşulurken; sıcak temastan dolayı Ogeday Girişken’in hayatının bittiğine dair yorumlar arka arkaya geldi! Son durum yıkarken; sosyal medyada karıştı. Peki, Ogeday Girişken’e ne oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yunus Emre’nin zamansız vedası Yasin’i ve sevenlerini derinden sarsmıştı. Survivor yarışmasına ait yeni fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı ve ortalık çok fena karıştı! Fragmanın hiçbir detayında olmayan Ogeday, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.