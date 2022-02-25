Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yunus Emre’nin zamansız vedası Yasin’i ve sevenlerini derinden sarsmıştı. Survivor yarışmasına ait yeni fragmansa kısa bir süre önce yayınlandı ve ortalık çok fena karıştı! Fragmanın hiçbir detayında olmayan Ogeday, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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