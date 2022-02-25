- 25 Şub 2022 - 11:00 G: 25 Şub 2022 - 11:04

Koca Parası Yiyip Çalışmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Hanımı Olan O Burçlar…

Her burcun kadını kariyer diye yanıp tutuşmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kadınlar, söz konusu evlilik olduğunda kariyerlerini hemencecik bir kenara itebiliyor. Öte yandan ev hanımı olmaya her zaman hazır olan bu burçlar için koca parası yiyor demek çok da yanlış olmuyor. Sizde koca parası yiyip gününü gün eden ve çalışmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun kadını kariyer diye yanıp tutuşmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kadınlar, söz konusu evlilik olduğunda kariyerlerini hemencecik bir kenara itebiliyor. Öte yandan ev hanımı olmaya her zaman hazır olan bu burçlar için koca parası yiyor demek çok da yanlış olmuyor! Peki, koca parası yiyip çalışmayan burçlar hangisidir? İşte ev hanımı olan o burçlar…

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25 Şub 2022 - 11:00 - Burç Haberleri

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