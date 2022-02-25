Koca Parası Yiyip Çalışmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Hanımı Olan O Burçlar…
Her burcun kadını kariyer diye yanıp tutuşmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kadınlar, söz konusu evlilik olduğunda kariyerlerini hemencecik bir kenara itebiliyor. Öte yandan ev hanımı olmaya her zaman hazır olan bu burçlar için koca parası yiyor demek çok da yanlış olmuyor. Sizde koca parası yiyip gününü gün eden ve çalışmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun kadını kariyer diye yanıp tutuşmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kadınlar, söz konusu evlilik olduğunda kariyerlerini hemencecik bir kenara itebiliyor. Öte yandan ev hanımı olmaya her zaman hazır olan bu burçlar için koca parası yiyor demek çok da yanlış olmuyor! Peki, koca parası yiyip çalışmayan burçlar hangisidir? İşte ev hanımı olan o burçlar…
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25 Şub 2022 - 11:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.