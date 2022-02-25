Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır…
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın güzel sunucusu Esra Erol ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla tüm zarafetini kanıtladı! Sosyal medya onu konuşurken; akıllarda tek bir soru işareti belirdi! Esra Erol, nasıl iki çocuk annesi? İşte 18’leri cebinden çıkaran sunucu Esra Erol’un pozları…
Programda konu olarak ele aldığı olaylarla ve kişilerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol, en son büyük bir kriz atlatmıştı. Daha sonra ise Ceylan ve Ramazan olayıyla; seyircilerin ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise sosyal medyadan öyle bir paylaşım yaptı ki, tüm zarafeti gözüktü! İşte Esra Erol’dan gelen o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.