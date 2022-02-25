Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır…

Programda konu olarak ele aldığı olaylarla ve kişilerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol, en son büyük bir kriz atlatmıştı. Daha sonra ise Ceylan ve Ramazan olayıyla; seyircilerin ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise sosyal medyadan öyle bir paylaşım yaptı ki, tüm zarafeti gözüktü! İşte Esra Erol’dan gelen o pozlar…

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