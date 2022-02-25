Survivor 2022 Ünlüler Kadrosu Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor! Kazancı Görünce Dudaklarınız Uçuklayacak! İşte Survivor 2022 Yarışmacılara Her Hafta Yatan Para Miktarı...
Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımına para ödediği yönündeki iddialar da yarışmanın yayına başlamasının hemen ardından bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacılarının aldığı iddia edilen o paralar, dudakları uçuklatmaya yetti. İşte gündeme bomba gibi düşen ünlüler kadrosunun bölüm başı ücretleri...
Her yıl yarışmacılarına ödediği paralar ile gündemlere gelen Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışı ile ekranlara gelmeye başladı. TV8 ekranlarındaki yerini ocak ayından bu yana alan Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımına para ödediği yönündeki iddialar da yarışmanın yayına başlamasının hemen ardından bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacılarının aldığı iddia edilen o paralar, dudakları uçuklatmaya yetti! Peki, Survivor 2022 ünlüler kadrosu bölüm başı ne kadar kazanıyor? İşte Survivor 2022 yarışmacılara her hafta yatan para miktarı...
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25 Şub 2022 - 11:13 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.