- 25 Şub 2022 - 11:13 G: 25 Şub 2022 - 11:17

Survivor 2022 Ünlüler Kadrosu Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor! Kazancı Görünce Dudaklarınız Uçuklayacak! İşte Survivor 2022 Yarışmacılara Her Hafta Yatan Para Miktarı...

Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımına para ödediği yönündeki iddialar da yarışmanın yayına başlamasının hemen ardından bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacılarının aldığı iddia edilen o paralar, dudakları uçuklatmaya yetti. İşte gündeme bomba gibi düşen ünlüler kadrosunun bölüm başı ücretleri...

Her yıl yarışmacılarına ödediği paralar ile gündemlere gelen Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışı ile ekranlara gelmeye başladı. TV8 ekranlarındaki yerini ocak ayından bu yana alan Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımına para ödediği yönündeki iddialar da yarışmanın yayına başlamasının hemen ardından bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacılarının aldığı iddia edilen o paralar, dudakları uçuklatmaya yetti! Peki, Survivor 2022 ünlüler kadrosu bölüm başı ne kadar kazanıyor? İşte Survivor 2022 yarışmacılara her hafta yatan para miktarı...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Şub 2022 - 11:13 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile… mask
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…
Survivor All-Star 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Şubat 2022 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Şubat 2022 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Hikmet Milyonları Hüzne Boğdu! Acun Ilıcalı'nın Bile Anlatırken Gözleri Doldu! Hikmet'i Resmen Tıktılar... "Hedef, Tahrik ve Diskalifiye" mask
Survivor Hikmet Milyonları Hüzne Boğdu! Acun Ilıcalı'nın Bile Anlatırken Gözleri Doldu! Hikmet'i Resmen Tıktılar... "Hedef, Tahrik ve Diskalifiye"
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra… mask
Survivor Emre’ye Acun Ilıcalı’dan El Kol Titreten Teklif! Paralar Balya Balya Önüne Serildi! Hayatının Kıyağını Acun Ilıcalı’dan Aldı! Bundan Sonra…
Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… mask
Survivor Berna’nın Aşkından Öldüğü Aşkı Ortaya Çıktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu; Ama Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…
Survivor Adem’den Flaş Hikmet Açıklaması! Acun Ilıcalı Duyursa Direkt Diskalifiye! Meğer Hikmet Kavga Sırasında… mask
Survivor Adem’den Flaş Hikmet Açıklaması! Acun Ilıcalı Duyursa Direkt Diskalifiye! Meğer Hikmet Kavga Sırasında…
Survivor Atakan’ın Survivor Yarışmasından Kazandığı Belli Oldu! Acun Resmen Ona Çalışıyor; Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Her Bölümde… mask
Survivor Atakan’ın Survivor Yarışmasından Kazandığı Belli Oldu! Acun Resmen Ona Çalışıyor; Hesabı Kuyumcu Kasası Gibi! Her Bölümde…
Survivor All Star’da Yeni Dönem Başladı! Acun Ilıcalı Asla Acımadı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar Ağlasa Ne Çare… Tam Tamına 6 Kişi… mask
Survivor All Star’da Yeni Dönem Başladı! Acun Ilıcalı Asla Acımadı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar Ağlasa Ne Çare… Tam Tamına 6 Kişi…
Survivor Makbule Ölüm Sessizliğini Bozdu! Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin… mask
Survivor Makbule Ölüm Sessizliğini Bozdu! Nisa Gözyaşlarına Boğuldu; Sude’nin Yaptığı Şok İçerisinde Bıraktı! İki Kadın Bir Erkek İçin…
Survivor Aycan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Survivor Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Meğer Aycan Yanaç’ın Pişmanlığı… mask
Survivor Aycan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Survivor Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Meğer Aycan Yanaç’ın Pişmanlığı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İnsan Sarrafı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İnsanları Çabucak Çözen O Burçlar… mask
İnsan Sarrafı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İnsanları Çabucak Çözen O Burçlar…
Koca Parası Yiyip Çalışmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Hanımı Olan O Burçlar… mask
Koca Parası Yiyip Çalışmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ev Hanımı Olan O Burçlar…
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır… mask
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır…
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor?
Ukrayna Nerede? Ukrayna'da Hangi Türkler Yaşıyor? Ukrayna’da Ne Kadar Türk Var? mask
Ukrayna Nerede? Ukrayna'da Hangi Türkler Yaşıyor? Ukrayna’da Ne Kadar Türk Var?
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular… mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status