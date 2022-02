Survivor 2022 Ünlüler Kadrosu Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor! Kazancı Görünce Dudaklarınız Uçuklayacak! İşte Survivor 2022 Yarışmacılara Her Hafta Yatan Para Miktarı...

Her yıl yarışmacılarına ödediği paralar ile gündemlere gelen Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışı ile ekranlara gelmeye başladı. TV8 ekranlarındaki yerini ocak ayından bu yana alan Survivor All Star 2022 yarışmasının ünlüler takımına para ödediği yönündeki iddialar da yarışmanın yayına başlamasının hemen ardından bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacılarının aldığı iddia edilen o paralar, dudakları uçuklatmaya yetti! Peki, Survivor 2022 ünlüler kadrosu bölüm başı ne kadar kazanıyor? İşte Survivor 2022 yarışmacılara her hafta yatan para miktarı...

