BİM Market Zamlara İnat, İndirim Restini Çekti! Tarım Kredi Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Ayçiçek Yağı Ve Yumurta Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! 

İndirimleri ile akılları baştan almaya hazırlanan BİM marketleri, yüzde 7’lik KDV indirimini Ayçiçek yağlarına çoktan yansıttı. O yansımanın ardından Ayçiçek yağlarında yaşanılan fiyat düşüşü, vatandaşları hemen harekete geçirdi. Öte yandan BİM marketleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünlerini de belirledi! Peki, BİM 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı ne kadar? BİM’de bu haftaki indirimli ürünler neler? BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, detaylar…

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