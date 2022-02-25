- 25 Şub 2022 - 11:17 G: 25 Şub 2022 - 11:21

BİM Market Zamlara İnat Resti Çekti! Tarım Kredi Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Ayçiçek Yağı Ve Yumurta Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! 

BİM marketleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünlerini de belirledi! Peki, BİM 5 LT ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı ne kadar? İşte Bim Marketlerin Tarım Kredi Marketlerle girdiği yarış ile birlikte Ayçiçek yağı fiyatları...

İndirimleri ile akılları baştan almaya hazırlanan BİM marketleri, yüzde 7’lik KDV indirimini Ayçiçek yağlarına çoktan yansıttı. O yansımanın ardından Ayçiçek yağlarında yaşanılan fiyat düşüşü, vatandaşları hemen harekete geçirdi. Öte yandan BİM marketleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünlerini de belirledi! Peki, BİM 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı ne kadar? BİM’de bu haftaki indirimli ürünler neler? BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, detaylar…

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25 Şub 2022 - 11:17 - Yaşam

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