BİM Market Zamlara İnat Resti Çekti! Tarım Kredi Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Ayçiçek Yağı Ve Yumurta Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
BİM marketleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünlerini de belirledi! Peki, BİM 5 LT ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı ne kadar? İşte Bim Marketlerin Tarım Kredi Marketlerle girdiği yarış ile birlikte Ayçiçek yağı fiyatları...
İndirimleri ile akılları baştan almaya hazırlanan BİM marketleri, yüzde 7’lik KDV indirimini Ayçiçek yağlarına çoktan yansıttı. O yansımanın ardından Ayçiçek yağlarında yaşanılan fiyat düşüşü, vatandaşları hemen harekete geçirdi. Öte yandan BİM marketleri, 25 Şubat 2022 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünlerini de belirledi! Peki, BİM 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? BİM Ayçiçek yağı ne kadar? BİM’de bu haftaki indirimli ürünler neler? BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 11:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.