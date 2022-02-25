Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarına %25 İndirim! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın!

Artan Ayçiçek yağı fiyatlarının ardından vatandaşlar, her markette Ayçiçek yağının kaçtan satıldığını büyük bir incelik ile araştırma gereği duyuyor. Son dönemlerde artan mağaza sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Kooperatifleri de mağazalarında Ayçiçek yağı satışına başlamış bulunuyor. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin mağazalarında yer alan Ayçiçek yağının fiyatı vatandaşları son derece memnun edeceğe benziyor! Peki, Tarım Kredi marketlerinde 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? Tarım Kredi marketlerinde Ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…

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