Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarına %25 İndirim! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın!
Artan ayçiçek yağı fiyatlarının ardından vatandaşlar, her markette ayçiçek yağının kaçtan satıldığını büyük bir incelik ile araştırma gereği duyuyor. Son dönemlerde artan mağaza sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Kooperatifleri de mağazalarında ayçiçek yağı satışına başlamış bulunuyor. Sizde Tarım Kredi Marketlerde satılan Ayçiçek yağının fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Artan Ayçiçek yağı fiyatlarının ardından vatandaşlar, her markette Ayçiçek yağının kaçtan satıldığını büyük bir incelik ile araştırma gereği duyuyor. Son dönemlerde artan mağaza sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Kooperatifleri de mağazalarında Ayçiçek yağı satışına başlamış bulunuyor. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin mağazalarında yer alan Ayçiçek yağının fiyatı vatandaşları son derece memnun edeceğe benziyor! Peki, Tarım Kredi marketlerinde 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? Tarım Kredi marketlerinde Ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 11:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.