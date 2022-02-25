Maske Takma Zorunluluğunun Kalkacağı Tarih Belli Oldu! Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Maske Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıklayacağını ifade etmişti. O tarihi büyük bir heyecan ile bekleyen vatandaşlar, gözünü kulağını Fahrettin Koca’ya çevirdi! Peki, maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarih belli oldu mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte, detaylar…