Maske Takma Zorunluluğunun Kalkacağı Tarih Belli Oldu! Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Maske Yasağı Ne Zaman Kalkacak?
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıklayacağını ifade etmişti. O tarihi büyük bir heyecan ile bekleyen vatandaşlar, gözünü kulağını Fahrettin Koca’ya çevirdi! Sizde Maske Takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi merak ediyorsanız işte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıklayacağını ifade etmişti. O tarihi büyük bir heyecan ile bekleyen vatandaşlar, gözünü kulağını Fahrettin Koca’ya çevirdi! Peki, maske takma zorunluluğunun kalkacağı tarih belli oldu mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte, detaylar…
25 Şub 2022 - 11:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.