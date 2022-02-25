- 25 Şub 2022 - 11:42 G: 25 Şub 2022 - 11:46

Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar…

Her burcun insanı sorumluluk alacak ya da kelimenin tam manasıyla işe yarayacak diye bir şey bulunmuyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar işi biraz abartmış bulunuyor.

Her burcun insanı sorumluluk alacak ya da kelimenin tam manasıyla işe yarayacak diye bir şey bulunmuyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar işi biraz abartmış bulunuyor. Çünkü bu burçlar, bazı karakteristik özellikleri nedeniyle asla adam olmayacağa benziyor! Peki, asla adam olmayacak burçlar hangisidir? İşte işe yaramaz olan o burçlar…

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25 Şub 2022 - 11:42 - Burç Haberleri

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