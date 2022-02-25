Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar…
Her burcun insanı sorumluluk alacak ya da kelimenin tam manasıyla işe yarayacak diye bir şey bulunmuyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar işi biraz abartmış bulunuyor.
Her burcun insanı sorumluluk alacak ya da kelimenin tam manasıyla işe yarayacak diye bir şey bulunmuyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar işi biraz abartmış bulunuyor. Çünkü bu burçlar, bazı karakteristik özellikleri nedeniyle asla adam olmayacağa benziyor! Peki, asla adam olmayacak burçlar hangisidir? İşte işe yaramaz olan o burçlar…
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25 Şub 2022 - 11:42 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.