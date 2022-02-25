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25 Şub 2022 - 11:55

Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Alişan ve Buse Varol cephesinden şok bir atak geldi! Alişan, iddialara göre Buse Varol’la barışmak için öyle bir hamlede bulundu ki, paraları balya balya kuyumcunun kasasına döktüğü görüldü! Bunun üzerine Buse Varol’un Alişan’ı affettiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?