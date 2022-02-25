Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Alişan ve Buse Varol cephesinden şok bir atak geldi! Alişan, iddialara göre Buse Varol’la barışmak için öyle bir hamlede bulundu ki, paraları balya balya kuyumcunun kasasına döktüğü görüldü! Bunun üzerine Buse Varol’un Alişan’ı affettiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durumda ikilinin arasında sorunların yaşandığına dair iddiaları gündeme bomba gibi düşürmüştü. Sevilerek takip edilen Buse Varol, yapmış olduğu şok paylaşımla her şeyin düzeldiğini gösterdi. Bununla birlikte Buse Varol’a Alişan’ın aldığı iddia edilen hediyenin ücreti ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.