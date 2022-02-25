Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da fırtınalar estiren Cana karakterinin sonu resmen geldi. Diziden ayrılacağına dair iddialarla gündeme bomba gibi düşen Hande Ataizi’nin konuşulanlara göre çıkış tarihide ortaya çıktı! Seyircileri adeta göbek attıran bu vedanın Koroğlu ailesinde bir deprem yaratacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor! Senaryoda yaşanan değişiklerle birlikte Nalan’ın gözünün açılması seyirciyi büyük şoka uğrattı. Her geçen gün daha çok izleyicisinin kalbine işleyen Camdaki Kız dizisinin son bölümüyle Cana karakterinin üzerinin çizildiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.