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25 Şub 2022 - 12:33

Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da fırtınalar estiren Cana karakterinin sonu resmen geldi. Diziden ayrılacağına dair iddialarla gündeme bomba gibi düşen Hande Ataizi’nin konuşulanlara göre çıkış tarihide ortaya çıktı! Seyircileri adeta göbek attıran bu vedanın Koroğlu ailesinde bir deprem yaratacağını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…