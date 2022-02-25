Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin magazin basınına hiçbir zaman konuşmaması son zamanlarda bir hayli dikkat çeker oldu. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kameralara bir kez daha yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’e neden konuşmadıkları soruldu. İşte herkesin dikkatini çeken suskunluğun perde arkası...
Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin magazin basınına hiçbir zaman konuşmaması son zamanlarda bir hayli dikkat çeker oldu. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kameralara bir kez daha yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’e neden konuşmadıkları soruldu. Öte yandan Hadise, kendisine Mehmet Dinçerler tarafından konuşma yasağı getirildiği yönündeki iddialara da ilk kez yanıt verdi! Peki, Hadise neden Mehmet Dinçerler ile ilgili konuşmuyor? Mehmet Dinçerler Hadise’nin konuşmasını yasakladı mı? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 12:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.