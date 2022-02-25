- 25 Şub 2022 - 12:55 G: 25 Şub 2022 - 13:00

Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin magazin basınına hiçbir zaman konuşmaması son zamanlarda bir hayli dikkat çeker oldu. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kameralara bir kez daha yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’e neden konuşmadıkları soruldu. İşte herkesin dikkatini çeken suskunluğun perde arkası...

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin magazin basınına hiçbir zaman konuşmaması son zamanlarda bir hayli dikkat çeker oldu. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kameralara bir kez daha yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’e neden konuşmadıkları soruldu. Öte yandan Hadise, kendisine Mehmet Dinçerler tarafından konuşma yasağı getirildiği yönündeki iddialara da ilk kez yanıt verdi! Peki, Hadise neden Mehmet Dinçerler ile ilgili konuşmuyor? Mehmet Dinçerler Hadise’nin konuşmasını yasakladı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Şub 2022 - 12:55 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol… mask
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır… mask
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır…
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor?
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular… mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular…
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile… mask
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…
Latif Doğan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Latif Doğan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yıldız Asyalı Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Arda Kural İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Yıldız Asyalı Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Arda Kural İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor?
Tarkan’ın Geçcek Şarkısının Kazancı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler "Yok Artık" Dedi! Ortaya Çıkan Rakam Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz” mask
Tarkan’ın Geçcek Şarkısının Kazancı Sınırları Zorladı! Asgari Ücretliler "Yok Artık" Dedi! Ortaya Çıkan Rakam Ne 1 Milyon, Ne 2 Milyon… “Biz Ekmek Bulamıyoruz”
Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık” mask
Camdaki Kız Dizisinin Final Olduğu Ortaya Çıktı! Burcu Biricik Açıkladı, Selma Ergeç Onayladı! Ortalık Kıyamet Alanı… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak! mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol… mask
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…
Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar… mask
Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar…
Dedikoduyla Yuva Yıkan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanlarıyla Ocak Söndüren O Burçlar… mask
Dedikoduyla Yuva Yıkan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanlarıyla Ocak Söndüren O Burçlar…
Bu Formülle Saçlarınızın Bir Haftada Uzadığını Göreceksiniz! Hızlı Saç Nasıl Uzatılır? Saçı Çok Çabuk Ne Uzatır? mask
Bu Formülle Saçlarınızın Bir Haftada Uzadığını Göreceksiniz! Hızlı Saç Nasıl Uzatılır? Saçı Çok Çabuk Ne Uzatır?
Maske Takma Zorunluluğunun Kalkacağı Tarih Belli Oldu! Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Maske Yasağı Ne Zaman Kalkacak? mask
Maske Takma Zorunluluğunun Kalkacağı Tarih Belli Oldu! Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Maske Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status