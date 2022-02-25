Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin magazin basınına hiçbir zaman konuşmaması son zamanlarda bir hayli dikkat çeker oldu. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde kameralara bir kez daha yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’e neden konuşmadıkları soruldu. Öte yandan Hadise, kendisine Mehmet Dinçerler tarafından konuşma yasağı getirildiği yönündeki iddialara da ilk kez yanıt verdi! Peki, Hadise neden Mehmet Dinçerler ile ilgili konuşmuyor? Mehmet Dinçerler Hadise’nin konuşmasını yasakladı mı? İşte, detaylar…

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