Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kavgalar gürültüler başladı! Survivor yarışmasında adını parlatan Yasin Obuz öyle şeyler dedi ki, ortalık inim inim inledi! Adeta kan kusan Yasin Obuz, Yunus Emre’den sonra kralını tanımadı! Sözleriyle sosyal medyayı sallayan Yasin Obuz, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı gelmişti. Survivor’dan veda eden Yunus Emre, Yasin Obuz’u hüngür hüngür ağlatmıştı. Şimdi ise büyük bir kıyametin yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.