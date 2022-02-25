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25 Şub 2022 - 12:54

Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kavgalar gürültüler başladı! Survivor yarışmasında adını parlatan Yasin Obuz öyle şeyler dedi ki, ortalık inim inim inledi! Adeta kan kusan Yasin Obuz, Yunus Emre’den sonra kralını tanımadı! Sözleriyle sosyal medyayı sallayan Yasin Obuz, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…