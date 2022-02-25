Aleyna Tilki Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor! Yurtdışı Pozlarıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki…
Geçtiğimiz günlerde bikini üzerine giydiği file çoraplı kıyafetleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den cüretkar bir poz daha geldi. Şimdilerde yaşadığı Londra’dan verdiği poz ile takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki ile ilgili en çarpıcı detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde bikini üzerine giydiği file çoraplı kıyafetleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den cüretkar bir poz daha geldi. Şimdilerde yaşadığı Londra’dan verdiği poz ile takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, o pozu ile adeta sosyal medya platformlarını yaktı geçti. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o pozlarına takipçilerinden yorum gecikmedi! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 13:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.