- 25 Şub 2022 - 13:05 G: 25 Şub 2022 - 13:11

Aleyna Tilki Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor! Yurtdışı Pozlarıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki…

Geçtiğimiz günlerde bikini üzerine giydiği file çoraplı kıyafetleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den cüretkar bir poz daha geldi. Şimdilerde yaşadığı Londra’dan verdiği poz ile takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki ile ilgili en çarpıcı detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde bikini üzerine giydiği file çoraplı kıyafetleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den cüretkar bir poz daha geldi. Şimdilerde yaşadığı Londra’dan verdiği poz ile takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, o pozu ile adeta sosyal medya platformlarını yaktı geçti. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o pozlarına takipçilerinden yorum gecikmedi! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Şub 2022 - 13:05 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık” mask
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol… mask
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır… mask
Esra Erol Tüm Zarafetini Kanıtladı; Güzelliğiyle Mest Etti! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! “Nasıl İki Çocuk Annesi?” 18’leri Cebinden Çıkarır…
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Ogeday Girişken Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Sıcak Temas Deniyordu; Son Durum Yıktı! Neler Oluyor?
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular… mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan Ayrılıyor Mu? Canlı Yayında Saç Baş Kavga! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Kanlı Bıçaklı Oldular…
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile… mask
Survivor Batuhan Düşüşe Geçti; Yarışmadan Çekilecek mi? Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…
Latif Doğan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Latif Doğan Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Mahmut Tuncer İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yıldız Asyalı Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Arda Kural İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Yıldız Asyalı Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Arda Kural İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Ender Ayrılıyor! Yapımcının Kararı Şevval Sam’ı Yerinden Etti! Bundan Sonra Durmasının Bir Anlamı Yok! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık” mask
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak! mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol… mask
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…
Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar… mask
Asla Adam Olmayacak Burçlar Hangisidir? İşte İşe Yaramaz Olan O Burçlar…
Dedikoduyla Yuva Yıkan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanlarıyla Ocak Söndüren O Burçlar… mask
Dedikoduyla Yuva Yıkan Burçlar Hangisidir? İşte Yalanlarıyla Ocak Söndüren O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status