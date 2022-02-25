Aleyna Tilki Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor! Yurtdışı Pozlarıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki…

Geçtiğimiz günlerde bikini üzerine giydiği file çoraplı kıyafetleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den cüretkar bir poz daha geldi. Şimdilerde yaşadığı Londra’dan verdiği poz ile takipçilerinin karşısına çıkan Aleyna Tilki, o pozu ile adeta sosyal medya platformlarını yaktı geçti. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o pozlarına takipçilerinden yorum gecikmedi! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…

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